​IIBGroup financia bolsas de estudo no Reino Unido para estudantes de Cabo Verde e do Djibuti

O IIBGroup associou-se às bolsas de estudo Chevening, o programa do Reino Unido que garante bolsas de estudo para pós-graduações naquele país, com a atribuição de uma bolsa de estudo em Cabo Verde e outra no Djibuti.

De acordo com o IIBGroup, a parceria com Cabo Verde foi formalizada na quinta-feira, 15 de Maio, em Lisboa, com a assinatura do protocolo entre a embaixadora do Reino Unido em Portugal e Cabo Verde, Lisa Bandari, e Joseph Carasso, CEO do IIB West Africa. A cerimónia contou ainda com a presença do Duque de Coimbra, Duarte Maria de Sousa Araújo Martins e da Duquesa de Coimbra, Maria Francisca, e de outros convidados.

Durante o evento, o CEO do IIBGroup, Sohail Sultan, defendeu que a parceria com as bolsas de estudo Chevening permite investir numa geração de líderes que elevarão Cabo Verde, mas também reforçarão os laços globais através do conhecimento e da colaboração.

“No IIB, acreditamos que a educação é uma das ferramentas mais poderosas para o desenvolvimento das sociedades. A parceria com as bolsas de estudo Chevening permite-nos investir na próxima geração de líderes que não só elevarão Cabo Verde, mas também reforçarão os laços globais através do conhecimento e da colaboração. É uma honra formalizar este compromisso hoje, em parceria com o governo britânico, e aguardamos com expectativa o impacto que esta iniciativa terá”.

Por sua vez, a embaixadora do Reino Unido em Portugal e Cabo Verde, Lisa Bandari declarou que as bolsas de estudo Chevening muda a vida e abre portas a universidades de classe mundial.

“Chevening é mais do que uma bolsa de estudo – é uma experiência que muda a vida, que abre portas a universidades de classe mundial, à diversidade cultural e a uma rede de 60 000 antigos alunos em todo o mundo. Estamos muito satisfeitos por acolher o IIBGroup como parceiro nesta importante iniciativa. O seu empenho em apoiar o talento em Cabo Verde reflete a convicção comum de que a educação é uma força motriz para o progresso global”.

Chevening é o programa de bolsas de estudo do governo do Reino Unido, através do qual são atribuídas bolsas de estudo a pessoas com uma sólida formação académica que demonstrem potencial de liderança. Oferece apoio financeiro para estudar numa universidade do Reino Unido e a oportunidade de se juntar a uma influente rede global de mais de 50 000 antigos alunos em mais de 160 países e territórios.

Para além do apoio financeiro, o IIBGroup irá orientar e promover os estudantes seleccionados, integrando-os nas várias iniciativas do grupo. O IIBGroup continua a reforçar o seu papel de catalisador do progresso, reafirmando o seu compromisso de capacitar a próxima geração de líderes e de promover a inovação para um futuro mais sustentável.

As candidaturas à bolsa Chevening para Cabo Verde estão actualmente a ser analisadas.