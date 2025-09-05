BAI Cabo Verde lança primeiro Cartão VISA Platinum Business do país

O Banco BAI Cabo Verde lançou hoje, oficialmente, o Cartão VISA Platinum Business, o primeiro no país, que permite trazer benefícios vários para as empresas.

O cartão já está disponível, com o número de adesão a aumentar, anunciou à imprensa o Presidente Executivo do BAI CV, Jorge Almeida.

Entre as vantagens do cartão, destacou o facto de ser uma ferramenta financeira pensada para minimizar os gastos de pequenas, médias e grandes empresas, bem como ajudar a separar as finanças pessoais dos profissionais.

Outro benefício é que permite monitorizar e centralizar os gastos de imprensa de forma mais clara, melhorando o fluxo de caixa. Através do Plafond, as empresas podem atribuir o cartão de crédito de empresas para os seus colaboradores.

Tem também algumas vantagens que a própria Visa estabelece, como alguns prémios, descontos, além de permitir que as pessoas façam, as suas compras e com pagamentos, com prazo dilatado a volta de 45 dias.

Jorge Almeida, destacou o reforço da parceria com a Visa. Lembrou que tinham apenas o cartão pré-pago Visa, mas actualmente possuem todo o leque de serviços e cartões que a Visa oferece.

O Evento contou com a presença do Director do VISA Commercial Solucions, Njinwi Julius Tche e de empresários ligados ao BAI CV.