Boa Vista: Grupo Barceló inaugura novo hotel em Sal-Rei

O Grupo Barceló inaugurou oficialmente na noite de terça-feira, 09, em Sal-Rei, o seu novo hotel, Barceló Marine Boa Vista, antigo Marine Club, reforçando o investimento no turismo cabo-verdiano, uma aposta num modelo de negócio integrado na comunidade.

A cerimónia de inauguração contou com a presença de diversas figuras públicas e operadores económicos, entre elas o vereador Abel Ramos, em representação da Câmara Municipal da Boa Vista, e Julio Barrientos, director de Área do Grupo Barceló para Cabo Verde.

Na sua intervenção, o vereador Abel Ramos enalteceu o investimento, classificou o hotel como um "marco na história do turismo da ilha” e destacou a sua "perfeita integração na paisagem" local.

O vereador sublinhou o impacto socioeconómico do empreendimento, que, segundo ele, irá "dinamizar o desenvolvimento económico e social" da ilha, através da criação de empregos e do fortalecimento do comércio e da agricultura locais.

Abel Ramos reiterou “a total disponibilidade da autarquia” para colaborar com o grupo neste "processo de crescimento e consolidação", mencionando futuros projectos de infraestruturação em Sal Rei que visam valorizar o destino.

Julio Barrientos referiu, por seu lado, que o hotel, além de ter o estatuto do primeiro hotel da Boa Vista, é "muito diferente" dos demais existentes na ilha, por ter uma "alma" e "personalidade" próprias, e é importante manter isso.

As obras de remodelação do antigo hotel incluíram a ampliação para 160 quartos, a criação de novas áreas de restauração, e a recuperação do teatro.

O grupo destacou ainda o compromisso com a sustentabilidade, alinhado com o plano estratégico da ilha.

A promessa é de um serviço personalizado de alta qualidade, que incentive o turista a viver o destino e a explorar os seus pontos de interesse local, como Sal-Rei e o Deserto de Viana.

Para isso apostam em “emprego de qualidade e formação profissional dos colaboradores”, algo que “será muito fácil devido as pessoas de Boa Vista e Cabo Verde, que fazem os clientes sentirem-se bem-vindos”.

O Barceló Marine Boa Vista é o terceiro hotel aberto pelo grupo no país, tem um quarto em construção, e, conforme indicado pelo director, o grupo tem um plano de investimento de 250 milhões de euros no país até 2027/2028, com projetos na Boa Vista, em Santiago e no Sal.