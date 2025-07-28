País

Ilha de Boa Vista ganha nova farmácia que vai reforçar o sector na ilha

PorAnilza Rocha,16 set 2025 14:18

A ilha de Boa Vista ganhou uma nova farmácia, inaugurada esta segunda-feira, na Praça Santa Isabel, Sal-Rei, um investimento privado de cerca de 25 mil contos, que visa reforçar o sector na ilha, que possuía até então apenas uma farmácia.

Itizia Quintino, proprietária deste novo estabelecendo, formada em Farmácia Bioquímica, reforçou ao Expresso das ilhas, que a iniciativa veio de uma vontade de abrir um negócio neste ramo, mas também para contribuir para a sociedade.

Conforme relatou, ouviu de pessoas próximas sobre a escassez de medicamentos na ilha. Assim, quando foi aberto um concurso pelo Ministério da Saúde, viu a oportunidade aí.

“Achei que seria então uma oportunidade de fazer a diferença, abrindo mais uma farmácia que venha melhorar o acesso a medicamentos, a população, fazer a promoção da saúde, porque iremos realizar formações no sentido”, destaca a proprietária.

Nesta etapa inicial, a "Farmácia Sal-Rei" dispõe de promoções exclusivas de inauguração , serviços gratuitos como a medição de pressão arterial e glicemia, mas também brindes especiais para os primeiros clientes.

O ato da inauguração teve a presença da empresa Rash Productions que prestou o serviço de protocolo e ressaltou a importância dessa inauguração. 

