Empresas debatem estratégias para edificação de um ecossistema de sustentabilidade

​Aconteceu, hoje, a conferência “Ecossistema da Sustentabilidade: Transformando o Amanhã”, que reuniu empresas e entidades de diversos sectores para debater estratégias para edificação de um ecossistema de sustentabilidade empresarial, para fazer face aos desafios ambientais, sociais e de governança.

O evento, promovido pela Garantia Seguros e a BTOC Consulting, assinala e celebra o Dia da Sustentabilidade e da adopção oficial dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pelas Nações Unidas.

No seu discurso, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, exortou para se levar a acção climática como um tema de responsabilidade individual e ao nível das empresas, com decisões que possam fortalecer o futuro do país.

O governante chamou a atenção também para a relevância do tema para Cabo Verde, tendo em conta que o pequeno estado insolar arquipelágico tem enfrentado desafios climáticos de grande escala.

Conforme a Inforpress, o responsável da BTOC, Carlos Graça, ressaltou que o objectivo desta conferência passa por sensibilizar o sector privado a incorporar, nas suas estratégias de negócio, a temática da sustentabilidade, os ODS e as práticas a nível Ambiental, Social e de Governança.