Caboplast inaugura primeira Unidade de Reciclagem em Cabo Verde

PorAnilza Rocha,10 out 2025 9:13

​A Caboplast vai inaugurar, na próxima quarta-feira, a primeira Unidade de Reciclagem em Cabo Verde, para uma nova era de compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento económico do país.

Esta infraestrutura, conforme a empresa, será instalada na Zona Industrial de Achada Grande Trás, Cidade da Praia.

Para a instituição, a nova unidade representa um passo decisivo rumo a uma economia mais verde e circula. Irá promover, ainda, a valorização de resíduos plásticos e a criação de novas oportunidades de emprego e desenvolvimento sustentável.

Autoria:Anilza Rocha,10 out 2025 9:13

Editado porAndre Amaral  em  10 out 2025 9:13

