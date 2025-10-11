BCV denuncia empresas na Praia a operar sem autorização financeira

O Banco de Cabo Verde (BCV), denunciou, hoje, que alegada empresa "OPTCOIN" e a “Ourivesaria Sofia, Sociedade Unipessoal, Lda.," sob a denominação "Nova Câmbios", não estão autorizadas, pela mesma, a operar qualquer tipo de actividade financeira.

Em comunicado, o BCV esclareceu a empresa "OPTCOIN", sediada na capital, oferece ao público a prestação de serviços de recepção de fundos reembolsáveis.

No entanto, começou a trabalhar sem solicitar e obter a autorização prévia, um procedimento a que está legalmente obrigado proceder.

A operar sem autorização também se encontra que a “Ourivesaria Sofia, Sociedade Unipessoal, Lda.,", através da "Nova Câmbios", oferecendo ao público de serviços de câmbio de moeda estrangeira.

Esta última, conforme o BCV, continuou a operar mesmo sendo-lhe recusada a autorização, para o exercício de tal serviço.