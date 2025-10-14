BAI recebe Federação Nacional e entrega prémio “simbólico”

Os Jogadores e os restantes elementos da comitiva foram acolhidos de forma calorosa pelos colaborados do BAI, num gesto de reconhecimento pela histórica conquista alcançada pela seleção nacional.
O Presidente Executivo do BAI Cabo Verde, Jorge Almeida, destacou que o banco tem estado sempre a apoiar o desporto nacional.
“Esta nossa participação ou contribuição na Federação de Futebol já vem de há quatro anos e, naturalmente, reforçamos agora na parte final que merecia e que fazia-se sentir”, sublinhou.
Jorge Almeida lembrou ainda que o BAI tem estado em várias frentes do desporto nacional, como o ciclismo e a natação. Foi um dos principais bancos a acompanhar a comitiva dos Jogos Olímpicos, onde David Pina conseguiu a primeira medalha de bronze.
“Nós estamos cá firmes para continuar a apoiar o desporto. E para o 2026, nós já temos as linhas mestras com a Federação e vamos reforçar o pacote de patrocínio para a Federação. Será um entendimento por mais longo prazo do que foi o anterior”, reforçou.