BAI recebe Federação Nacional e entrega prémio “simbólico”

A Comitiva da Federação Nacional de Futebol foi recebida, hoje, numa confraternização, do Banco BAI. Os membros desta comitiva foram brindados com 11 mil euros em Plafond, divididos igualmente para todos.

Os Jogadores e os restantes elementos da comitiva foram acolhidos de forma calorosa pelos colaborados do BAI, num gesto de reconhecimento pela histórica conquista alcançada pela seleção nacional.

O Presidente Executivo do BAI Cabo Verde, Jorge Almeida, destacou que o banco tem estado sempre a apoiar o desporto nacional.

“Esta nossa participação ou contribuição na Federação de Futebol já vem de há quatro anos e, naturalmente, reforçamos agora na parte final que merecia e que fazia-se sentir”, sublinhou.

Jorge Almeida lembrou ainda que o BAI tem estado em várias frentes do desporto nacional, como o ciclismo e a natação. Foi um dos principais bancos a acompanhar a comitiva dos Jogos Olímpicos, onde David Pina conseguiu a primeira medalha de bronze.

“Nós estamos cá firmes para continuar a apoiar o desporto. E para o 2026, nós já temos as linhas mestras com a Federação e vamos reforçar o pacote de patrocínio para a Federação. Será um entendimento por mais longo prazo do que foi o anterior”, reforçou.