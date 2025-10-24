Sector Maternal do Centro de Saúde da Fazenda reabilitado com apoio do BAICV

Sector Materno Infantil do Centro de Saúde da Fazenda ganha remodelação do espaço, num investimento de cerca de 4 milhões de escudos, financiado pelo Banco BAI Cabo Verde. A cerimónia de entrega das obras foi realizada na manha de hoje.

Enquadradas na política de responsabilidade social do BAICV, a intervenção abrangeu reabilitação das salas de atendimento, recepção e os corredores, bem como das casas de banho, cozinha. Incluiu ainda e manutenção preventiva do gerador, que assegura o funcionamento do centro, mesmo quando há falhas de energia.

Para a Administradora Executiva do BAICV, Olga Barbosa, o que antes era um espaço envelhecido e limitado, transformou-se num centro moderno. O BAICV acreditou neste projecto, com a visão de investir na saúde é investir no futuro, e que cuidar da saúde é a melhor forma de evitar doenças.

“ Por isso, esse investimento neste sector é uma mensagem clara. Nós valorizamos a vida desde o seu início. Queremos que cada pessoa, especialmente as mulheres e as famílias, tenham acesso a um serviço de saúde digno, humano e de qualidade”, sustentou.

Por sua vez, a Delegada da Saúde da Praia, Ulardina Furtado, considerou que a requalificação representa melhores dias para Centro de Saúde da Fazenda, para as famílias e também para os profissionais que ali trabalham.

“Este centro, que foi requalificado, também traz esperança às pessoas que trabalham cá. Dignifica quem está aqui e dá mais vontade e traz mais amor para um melhor atendimento, um atendimento mais humanizado”, ressaltou.

A enfermeira Jandira Santos, uma das idealizadoras do projecto, agradeceu a pronta resposta do BAICV, sublinhado que o espaço “agora reflecte dignidade, conforto e esperança”.

A cerimónia de entrega contou ainda com a presença do Cardeal Don Arlindo Furtado, que procedeu a bênção do Sector Materno Infantil.