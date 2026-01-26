Garantia Seguros entrega Prémio Garantia Comunidade às associações vencedoras de Santiago

A Garantia Seguros de Cabo Verde realiza amanhã a cerimónia de entrega do Prémio Garantia Comunidade à Associação Lantuna e à Associação Nós Saúde, vencedoras da ilha de Santiago, no valor de 4.000.000 CVE (quatro milhões de escudos), de acordo com a empresa em nota.

A IV Edição do Prémio Garantia Comunidade contou com a participação de vinte e três (23) candidaturas provenientes das ilhas de Santo Antão, São Vicente, Sal, Boa Vista, Santiago e Fogo, as quais foram submetidas à análise de um Júri Independente, resultando na selecção de quatro projectos vencedores.

Dos vencedores, dois são da ilha de São Vicente, nomeadamente a Associação Novos Amigos do Mindelo, em consórcio com a Associação dos Agricultores de Ribeira de Vinha e a Associação ADECO, cujos prémios foram entregues no passado dia 04 de Dezembro.

Conforme explicou a instituição financeira, o Prémio Garantia Comunidade enquadra-se no Programa de Responsabilidade Social e na Estratégia de Sustentabilidade da Companhia.

Visa promover o desenvolvimento do sector social, através do apoio a organizações da sociedade civil, organizações não governamentais e outras instituições sem fins lucrativos, que actuam na área da Inclusão Social de Pessoas com Deficiência e na Prevenção em Saúde, num valor total já disponibilizado de 14.500.000 CVE (catorze milhões e quinhentos mil escudos).