Santo Antão: PM visita investimento da CIMPOR que reactivará e triplicará a produção de cimento

O Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, visitou, este domingo, a fábrica de moagem de pozolanas para cimento da CIMPOR, em Santo Antão, para conhecer o projecto que visa reactivar e triplicar a capacidade produtiva da fábrica. No projecto, de acordo com a empresa, foram investidos 6,75 milhões de euros.

Em nota, a empresa explicou que o arranque da produção dos cimentos pozolânicos 42,5 e 32,5 está previsto para Junho, após uma fase de testes operacionais programada para Abril, prevendo-se o aumento da capacidade de produção de 3 para 9 toneladas por hora. Isso representa uma capacidade de produção de cimento de cerca de 200 toneladas por turno.

“Este investimento na modernização e expansão da nossa operação em Santo Antão é um testemunho claro da nossa confiança no futuro de Cabo Verde”, afirmou João Brito e Cunha, Country Manager da CIMPOR Cabo Verde.

O investimento prevê, ainda, a contratação de novos colaboradores, contribuindo para a criação de emprego e para a fixação da população local.

“Ao triplicar a nossa capacidade, reforçamos o nosso papel como parceiro do desenvolvimento local, criando emprego e dinamizando a economia”, assegurou João Brito e Cunha.

Inicialmente planeado como uma remodelação, o projecto evoluiu para uma requalificação integral das condições de produção, culminando na aquisição de uma instalação completamente nova, em vez da simples recuperação da fábrica existente.

De acordo com a empresa, a visita de Ulisses Correia e Silva ocorreu num ano particularmente simbólico para a CIMPOR, que celebra 20 anos de presença em Cabo Verde, assinalados pela campanha institucional multimeios “CIMPOR – Há 20 anos no coração de Cabo Verde”.

Esta campanha tem como peça central um filme institucional e reflecte a profunda ligação da CIMPOR ao país, visível nas infra-estruturas que ajudou a erguer e na vida das comunidades.