Startup cabo-verdiana vence 10.ª edição do UNITEL Go Challenge/PALOPs

A African Coders, startup cabo-verdiana dedicada à criação de soluções digitais para a valorização do talento africano e à sua ligação ao mercado global, foi a grande vencedora da 10.ª edição do UNITEL Go Challenge, um dos mais prestigiados programas de estímulo à inovação e ao empreendedorismo digital.

O evento, realizado nesta sexta-feira (06), em Luanda, reuniu empreendedores, parceiros estratégicos, público e jurados, num momento de celebração da inovação, do empreendedorismo e do impacto tecnológico, conforme nota.

“Para Cabo Verde, esta distinção assume um significado estratégico particular. Num contexto de insularidade e dispersão geográfica, a tecnologia surge como um veículo fundamental de integração regional africana, permitindo ao país superar barreiras físicas e posicionar-se como um hub digital de talento, inovação e serviços tecnológicos ao serviço de África”, indicou a referida fonte.

A competição culminou com um pitch inspirador apresentado pelo CEO da African Coders, Elson Vaz, que centrou a sua intervenção não apenas na apresentação da solução tecnológica, mas sobretudo numa visão estratégica de desenvolvimento sustentável para África.

Elson Vaz sublinhou a necessidade urgente de criar empregos sustentáveis no continente africano, como condição essencial para reter talentos em África, permitindo que estes estejam ao serviço do desenvolvimento económico, social e tecnológico dos seus próprios países.

Destacou ainda o papel central da inovação na aceleração da transição digital de África, defendendo soluções tecnológicas que respondam de forma assertiva, inclusiva e adaptada às especificidades de cada contexto nacional.

Inspirada nos princípios do panafricanismo contemporâneo, a African Coders promove uma visão de integração digital africana, baseada na cooperação, na partilha de conhecimento e na criação de redes activas entre países, talentos, empresas e instituições, interligando-as ao mercado global. A iniciativa posiciona-se como uma ferramenta de conexão entre o mercado global tecnológico e os talentos africanos.