Coris Holding passa a deter 62,25% do capital social do BCA após resultados da Oferta Pública de Aquisição

O grupo bancário Coris Holding passou a deter 62,25 por cento (%) do capital social do Banco Comercial do Atlântico (BCA), após resultados da Oferta Pública de Aquisição (OPA), apresentada esta sexta-feira, 12, pela Bolsa de Valores de Cabo Verde.

O lançamento da Oferta Pública de Aquisição foi feito pelo próprio grupo bancário, com o objectivo de proteger os accionistas minoritários.

A oferta lançada pela Coris Holding incidiu sobre 532.413 acções, representativas de 40,19% do capital social do BCA, tendo sido fixada um valor de 14.918 escudos cabo-verdianos por acção.

Da parte do presidente do Conselho de Administração do BCA, Gilberto Barros, esta operação traduz-se numa demonstração de confiança na instituição.

“Portanto, é para nós um marco de confiança do mercado, um sentido maior de responsabilidade para o banco continuar a servir a economia e financiar ainda mais as empresas, mas também o Estado e os projectos estruturais da economia. A minha clara questão é sobre os desafios que serão vendidos”, afiançou o PCA do Banco Comercial do Atlântico.

Da parte da presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Júlia da Cruz, a operação “correu muito bem” tendo recebido 20 ordens, correspondendo a um total de 32,300 acções, equivalente a 6,07% dos accionistas que decidiram vender as suas acções.

“Fazemos votos para que esta operação contribua para o fortalecimento do BCA e para o desenvolvimento da economia cabo-verdiana”, comentou.

De igual modo, diz esperar que seja concretizado o reforço da modernização, eficiência e competitividade do BCA, com especial enfoque na digitalização dos serviços e no apoio directo à economia real, designadamente, através do financiamento às micro, pequenas e médias empresas em Cabo Verde.

A operação ocorreu entre 21 de Maio a 04 de Junho de 2026, com liquidação física e financeira realizada no dia 05 de Junho.