Edição 1281

Se a classificação de Cabo Verde para o Mundial de Futebol tinha sido histórica, o resultado conseguido frente à Espanha entra também no grupo dos episódios históricos do futebol nacional.

O histórico empate a zero bolas com que a selecção de Cabo Verde fez a sua estreia absoluta no mundial de futebol, diante da Espanha, está a ter reflexo nos quatro cantos do mundo. É que os Tubarões Azuis montaram uma estratégia defensiva bem trabalhada, com que souberam contrariar o favoritismo da constelação espanhola no Mercedes Benz-Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. Entretanto, Vozinha, o guarda-redes dos Tubarões Azuis, viu-se transformado em estrela do Instagram e já ultrapassou os 10 milhões de seguidores.

Destaque também para a entrevista com Aldina Delgado, PCA da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde.

Em 15 anos de funcionamento, a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV) formou mais de 12 mil profissionais e afirmou-se como referência nacional e internacional na qualificação de recursos humanos para o sector turístico. A procura é grande, a empregabilidade é alta, e os formados são disputados, também além-fronteiras. Em entrevista ao Expresso das Ilhas, a presidente do Conselho de Administração, Aldina Delgado, faz o balanço de uma escola que trabalha em estreita articulação com o sector privado, actualmente gratuita, e que tem como desafio massificar sem perder qualidade.

Nesta edição abordamos também a transição de governo que está em curso após a vitória do PAICV nas Legislativas de 17 de Maio.

Francisco Carvalho, Primeiro-ministro indigitado, e o Primeiro-ministro cessante, Ulisses Correia e Silva, iniciaram esta segunda-feira, na cidade da Praia, o processo de transição governativa, num encontro que, segundo o presidente do PAICV, decorreu com normalidade e serenidade e está a ser conduzido num clima de responsabilidade institucional.

Mais uma entrevista em destaque nesta edição do Expresso das Ilhas, desta vez com António Nascimento, Director Geral do Instituto Diplomático de Cabo Verde que quer formar uma nova geração de pensadores da política externa cabo-verdiana e lançou, na semana passada, o livro “Política Externa e Diplomacia: Dinâmicas Internacionais”, que reúne contributos de diplomatas, académicos e especialistas de diversas áreas.

Na saúde damos destaque à inauguração de uma nova clínica médica em Santa Maria e à realização dos três primeiros transplantes renais no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.

Na opinião o destaque vai para o artigo ‘A tentação da rutura’ da autoria de Claudino Rodrigues-Veiga e ‘O Segredo de Cabo Verde’ escrito por Eurídice Monteiro.