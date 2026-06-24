CVTelecom acolhe Africa GCCM 2026 e reforça papel de Cabo Verde como plataforma internacional de conectividade

A CVTelecom é anfitriã da edição de 2026 do Africa GCCM (Global Carrier Connectivity Meeting), um dos mais relevantes fóruns internacionais dedicados às telecomunicações e às tecnologias de informação e comunicação. O encontro decorre entre os dias 23 e 25 de Junho, na ilha do Sal, reunindo mais de 300 líderes e decisores do sector provenientes de diferentes regiões do mundo.

A realização do evento em Cabo Verde pelo terceiro ano consecutivo constitui um reconhecimento da crescente importância estratégica do arquipélago no panorama das telecomunicações internacionais e da capacidade organizativa demonstrada pela CVTelecom enquanto parceiro de referência para o desenvolvimento da economia digital africana.

Organizado pela Carrier Community (CC), uma plataforma global que promove a cooperação e o networking entre operadores e empresas do sector das comunicações, o Africa GCCM reúne anualmente especialistas, gestores e responsáveis empresariais em mercados considerados estratégicos para a indústria.

Ao longo de três dias, os participantes terão acesso a um programa diversificado que inclui sessões executivas, reuniões de negócios, painéis de discussão e iniciativas de partilha de conhecimento. Entre os temas em destaque figuram a conectividade submarina, as infra-estruturas cloud, os centros de dados, os serviços de messaging e os desafios emergentes que se colocam ao ecossistema global das telecomunicações e das TIC.

A escolha de Cabo Verde para acolher novamente o encontro reforça o posicionamento do país como uma plataforma de conectividade entre África, Europa e Américas. Nos últimos anos, o arquipélago tem procurado afirmar-se como um hub digital regional, beneficiando da sua localização geográfica estratégica e dos investimentos realizados em infra-estruturas tecnológicas e de comunicações.

Para a CVTelecom, a realização do Africa GCCM representa uma oportunidade para promover o país junto dos principais actores da indústria global, estimular novas parcerias e atrair investimentos para o sector tecnológico nacional. O evento proporciona igualmente um espaço privilegiado para a discussão de tendências, desafios e oportunidades num mercado em rápida transformação.

A edição de 2026 contempla ainda sessões especializadas e master classes destinadas à identificação de soluções inovadoras e colaborativas capazes de responder às exigências de um mercado cada vez mais digital, competitivo e globalizado. Estas iniciativas procuram fomentar a troca de experiências e incentivar a adopção de novas abordagens tecnológicas que contribuam para o crescimento sustentável do sector.

Fundada em 2008, a Carrier Community tornou-se uma das principais plataformas internacionais de networking e cooperação para profissionais das telecomunicações, organizando eventos em diferentes continentes e promovendo a partilha de conhecimento entre operadores, fornecedores de serviços e especialistas da indústria.

A presença de centenas de representantes internacionais no Sal durante o Africa GCCM 2026 deverá gerar impactos positivos não apenas para o sector das telecomunicações, mas também para a economia local, através da dinamização do turismo de negócios e da promoção da imagem de Cabo Verde como destino para eventos internacionais de grande dimensão.

Com a realização da terceira edição consecutiva do encontro no país, Cabo Verde consolida a sua reputação como parceiro credível e plataforma estratégica para o desenvolvimento das comunicações digitais em África, reforçando a sua ambição de se afirmar como um centro regional de conectividade e inovação tecnológica.