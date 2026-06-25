BCN distinguido como Melhor Banco Comercial de Cabo Verde

Conforme o BCN, em comunicado, este reconhecimento destaca instituições financeiras que se evidenciam pelo desempenho, impacto no setor e capacidade de inovação, reforçando o posicionamento do banco como uma referência no sistema bancário cabo-verdiano.
A instituição destacou ainda que a distinção reconhece o seu papel no apoio às famílias e empresas em Cabo Verde, através de uma atuação próxima, moderna e orientada para as necessidades do mercado.
“O prémio reflete o compromisso contínuo do BCN com a inovação, a qualidade dos serviços prestados e a criação de valor para os seus clientes e para a economia nacional”,reforçou.
Para o BCN, esta distinção reforça o compromisso de continuar a contribuir para o desenvolvimento económico do país, apostando na inovação, na confiança e na excelência do serviço prestado aos seus clientes.
Os International Banker Awards reconhecem instituições de várias regiões do mundo e são considerados uma das distinções mais relevantes do setor financeiro global.