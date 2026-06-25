BCN distinguido como Melhor Banco Comercial de Cabo Verde

O Banco Cabo-verdiano de Negócios (BCN) foi distinguido com o prémio de Melhor Banco Comercial de Cabo Verde 2026, atribuído pela publicação financeira International Banker, no âmbito dos International Banker Awards.

Conforme o BCN, em comunicado, este reconhecimento destaca instituições financeiras que se evidenciam pelo desempenho, impacto no setor e capacidade de inovação, reforçando o posicionamento do banco como uma referência no sistema bancário cabo-verdiano.

A instituição destacou ainda que a distinção reconhece o seu papel no apoio às famílias e empresas em Cabo Verde, através de uma atuação próxima, moderna e orientada para as necessidades do mercado.

“O prémio reflete o compromisso contínuo do BCN com a inovação, a qualidade dos serviços prestados e a criação de valor para os seus clientes e para a economia nacional”,reforçou.

Para o BCN, esta distinção reforça o compromisso de continuar a contribuir para o desenvolvimento económico do país, apostando na inovação, na confiança e na excelência do serviço prestado aos seus clientes.

Os International Banker Awards reconhecem instituições de várias regiões do mundo e são considerados uma das distinções mais relevantes do setor financeiro global.