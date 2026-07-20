Receitas do Grupo Riu cresceram 8% em 2025

O Grupo RIU em Cabo Verde encerrou o ano de 2025 com um desempenho que classificou como "excecional", registando resultados positivos nas áreas financeira, dos recursos humanos e da sustentabilidade. De acordo com o relatório apresentado hoje, em conferência de imprensa, na Boa Vista a cadeia hoteleira arrecadou 28,6 mil milhões de escudos em receitas, um crescimento de 8% face a 2024.

A diretora Financeira e de Sustentabilidade do Grupo RIU, Naomi Riu, apresentou os resultados financeiros, classificando 2025 como "um ano de excelente rendimento".

"Continuamos a consolidar a nossa presença em Cabo Verde e registramos um crescimento financeiro muito relevante, assegurou.

Conforme detalhou a responsável, o volume total de impostos diretos e indiretos pagos às Administrações Públicas cabo-verdianas ascendeu a 5,6 mil milhões de CVE, um incremento de 13,2% em termos homólogos.

A responsável revelou ainda que o RIU reforçou as compras a fornecedores nacionais, que totalizaram 9,374 mil milhões de escudos em 2025, enquanto as aquisições a fornecedores estrangeiros ascenderam a 2,856 mil milhões de escudos. "Vamos continuar a priorizar as compras no mercado interno sempre que seja possível", assegurou.

Foram destinados 512,4 milhões de CVE à melhoria de ativos e infraestruturas no arquipélago, tendo sido priorizado o mercado interno com um investimento em compras e serviços locais de 9,3 mil milhões de CVE.

Além disso, Naomi Riu abordou a reforma integral do Hotel Riu Touareg, localizado na Ilha da Boa Vista. O projeto pretende elevar a capacidade do hotel para 1.181 quartos, com a adição de 30 novas unidades, e renovar por completo as suas instalações, áreas gastronómicas e espaços de lazer, mantendo o seu bem-sucedido conceito de resort de 5 estrelas com Tudo Incluído.

Durante a sua intervenção, Naomi Riu, diretora Financeira du RIU, destacou que Cabo Verde representa cerca de 10% da oferta global de quartos da cadeia, totalizando 4.649 quartos distribuídos por seis hotéis (três na Ilha do Sal e três na Ilha da Boa Vista). Em 2025, estes estabelecimentos acolheram um total de 396.785 clientes, sustentados por uma sólida diversificação de mercados liderada pelo Reino Unido (52,05%) e pela Alemanha (13,81%), seguidos por Portugal (6,58%), Países Baixos (6,30%), França (4,26%), Bélgica (3,95%), Luxemburgo (2,30%), Escandinávia (2,72% na temporada de inverno) e Espanha (1,72% na temporada de verão).

Yeray Zurita, delegado de Operações do RIU em Cabo Verde, foi o responsável por abordar o impacto positivo da cadeia hoteleira no mercado de trabalho cabo-verdiano. Atualmente, a RIU conta com um quadro total de 3.444 colaboradores, dos quais 3.100 são cabo-verdianos, o que significa que 90% da equipa é nacional.



O marco mais notável ,deste exercício é que, segundo avançou, 100% dos chefes de departamento dos hotéis da RIU em Cabo Verde (um total de 225 cargos de chefia) são já profissionais cabo-verdianos.