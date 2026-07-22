Inaugurado novo Consultório Solidário de Saúde Infantil na ilha da Boa Vista

A ilha da Boa Vista passa a contar com um serviço permanente e gratuito de saúde infantil, que pretende assegurar cobertura sanitária universal a todas as crianças dos 0 aos 14 anos residentes na ilha. Embora tenha sido inaugurado nesta terça-feira , 21, o consultório iniciou a actividade a 11 de Maio e, desde então, já prestou assistência a 293 crianças, num total de 353 consultas.

O Consultório Solidário de Saúde Infantil (CSSI), funciona no Posto Sanitário da Chã de Salinas, no bairro Boa Esperança, e resulta de uma parceria entre a RIU Hotels & Resorts, a ONG África Avanza e a Fundação Bem Estar, em estreita colaboração com o Ministério da Saúde de Cabo Verde.

A direcção médica está a cargo da pediatra cabo-verdiana Manuela Santos Lima, que será acompanhada pelo Dr. Edgardo Quiroga. O projecto conta ainda com o apoio técnico de quatro médicos pediatras e uma enfermeira pediátrica, provenientes de Espanha, que irão disponibilizar protocolos clínicos, manuais, directrizes terapêuticas e formação contínua, permitindo a actualização dos conhecimentos médicos segundo as práticas pediátricas mais recentes.

Durante a apresentação do projecto, o responsável pela iniciativa por parte da África Avanza e da Fundação Bem Estar, Iñaki Gascón, destacou que uma das principais inovações do consultório é a implementação de um sistema digital de historial clínico, que permitirá o registo e o acompanhamento personalizado de cada criança.

Conforme explicou, o serviço disponibiliza três modalidades de atendimento: consulta espontânea, consulta mediante marcação prévia e consulta programada. Esta última destina-se ao acompanhamento regular da evolução do estado de saúde das crianças.

"Este modelo de consulta programada é um seguimento e controlo evolutivo da saúde da criança. Isto permitir-nos-á detectar precocemente qualquer anomalia ou doença e actuar o mais cedo possível", afirmou.

Iñaki Gascón sublinhou ainda que o projecto não ficará limitado à cidade de Sal Rei. "Não só vamos actuar em Sal Rei. Queremos chegar a todas as povoações da Boa Vista e, por isso, temos programadas deslocações a outras zonas da ilha", anunciou.

Na apresentação do Consultório Solidário de Saúde Infantil, a directora de Sustentabilidade da RIU Hotels & Resorts, Naomi Riu, afirmou que o projecto está plenamente alinhado com a estratégia de responsabilidade social da empresa, centrada no apoio às comunidades onde opera.

Segundo explicou, a infância constitui uma das principais prioridades da política de investimento social da cadeia hoteleira, salientando que, em 2025, 63% do investimento social da RIU Hotels & Resorts foi destinado à infância e à saúde.

"Com a abertura deste centro, o nosso propósito é claro: desenvolver uma iniciativa que tenha um impacto directo na vida dos meninos e meninas da Boa Vista", concluiu.

O Conselheiro Diretivo da RIU Hotels & Resorts, Félix Casado, afirmou que o Consultório Solidário de Saúde Infantil assenta num modelo já testado com sucesso noutros países e que a sua continuidade financeira está assegurada.

Conforme explicou, trata-se de um projecto inspirado num modelo implementado numa clínica pediátrica na Costa Rica, em 2019, posteriormente replicado na ilha do Sal e agora alargado à Boa Vista.

Félix Casado revelou, a RIU já efectuou um investimento acumulado superior a 98 mil euros, cobrindo integralmente os salários dos profissionais de saúde e os custos de funcionamento do consultório.

“ Este centro combina uma perfeição e experiência dos profissionais voluntários de África Mansa, os recursos públicos locais, dos Ministerios de Saúde e o Apoio de Rio”, frisou o Conselheiro Diretivo da RIU Hotels & Resorts.

Implementado também, há três anos, na ilha do Sal, o projecto já apresenta resultados considerados positivos. De acordo com os responsáveis, o consultório realizou mais de 10 mil consultas pediátricas e integrou mais de 4.500 crianças no seu sistema de registo clínico, permitindo um acompanhamento contínuo da saúde infantil.