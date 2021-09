O site Nova Mulher, divulgou a receita de uma máscara caseira natural à base de vinagre de sidra que promete fazer maravilhas pela saúde e beleza da sua cabeleira.

Ingredientes

1 chávena de vinagre de maçã

6 chávenas de água

Como preparar e aplicar

Misture o copo de vinagre com 6 de água e pronto. Aplique esta máscara no cabelo durante 15 minutos e depois remova com água.

Pode aplicar esta mezinha nos fios uma vez por semana, e aos poucos irá notar que o seu cabelo vai ficar mais claro.