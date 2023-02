Saiba qual a melhor forma de guardar as batatas

A forma como se guardam alimentos faz toda a diferença e, muitas vezes, consegue definir a sua duração e qualidade. As batatas causam muitas dúvidas. É que, ao longo dos anos, o aconselhado era que não devem ser armazenadas no frigorífico. No entanto, recentemente, especialistas vieram explicar que, afinal, é o melhor local para as guardar.

Aliás, mais concretamente, a Food Standards Agency (FSA) do Reino Unido, dizia que armazenar batatas cruas em temperaturas baixas, como as do frigorífico, leva à formação de açúcares nas batatas, que se transformam num produto químico, chamado acrilamida ao fritar ou assar as batatas, e que está associado a um risco maior de cancro. No entanto, os especialistas da agência reverteram, recentemente, o conselho anterior, afirmando que guardar as batatas no frigorífico não só é bom, como também deve ser encorajado. Já que assim se impede que brotem o que permite usá-las durante mais tempo. O novo conselho, revelado no site da agência, e citado na revista Delish, menciona uma nova investigação, onde se "mostrou que o armazenamento doméstico de batatas no frigorífico não aumenta significativamente o potencial de formação de acrilamida quando comparado ao armazenamento num local fresco e escuro". Por isso, agora, o recomendado é guardar as batatas no frigorífico ou num local escuro e fresco, evitando o desperdício.

