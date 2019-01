Depois das festas... desintoxique o organismo

Mesmo com alguns cuidados, na época das festas é natural cometer alguns excessos gastronómicos e não só. Deixamos-lhe algumas receitas de bebidas que irão ajudar na limpeza interna e permitir ao organismo eliminar toxinas e substâncias desnecessárias. Como bónus, irá consumir vitaminas e outros nutrientes saudáveis.

Sumo verde: bata no liquidificador 2 laranjas descascadas, cortadas e sem sementes, com 3 folhas de couve lavadas e com talo e um pedacinho de gengibre.

Detox de beterraba: bata no liquidificador 1 beterraba descascada, 1 cenoura com casca, 1 maça com casca com 1 litro de água. Adicione gelo, se preferir.

Detox de ananás: bata no liquidificador 1/2 abacaxi, 1 colher de chá de farinha de linhaça e hortelã a gosto com 300 ml de água. Coe, se preferir.

Detox de melancia: bata no liquidificador 3 fatias de melancia sem sementes, 1 colher de chá de linhaça triturada com 500 ml de água. Adicione gelo, se quiser.

Sumo verde com melancia e morango: bata no liquidificador 2 ramos de hortelã, 1 fatia de melancia sem sementes, 4 morangos, 1 pedacinho de gengibre e uma pitada de canela.

Sumo de maçã com pepino: bata no liquidificador 1 maçã, 1 folha de couve, 1/2 pepino, 1 pedacinho de gengibre, 1 colher de chia e 400 ml de água de coco.

Sumo verde com brócolis: bata no liquidificador sumo de limão com 2/3 de xícara de chá de brócolis, 3 folhas de hortelã com 200 ml de água de coco.

Detox de melão: bata no liquidificador 1 fatia média de melão, 2/3 xícara de chá de agrião, 1 pedaço pequeno de erva doce fresca, 1 fatia fina de gengibre e 200 ml de água ou água de coco.