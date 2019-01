Ilustrador usa desenhos de animais para advogar pela empatia

O ilustrador britânico Henry James Garrett estava a fazer um doutoramento em Filosofia quando teve que interromper devido à episódios de ansiedade. Decidiu então fazer aquilo que mais gosta - desenhar - aliando-o a algo em que acredita e que defende: o exercício da empatia. Os animais são os protagonistas das ilustrações de Garrett e dão voz às causas. Os seus desenhos estão agora transformados em postais, quadros para decoração e cartoons de uma revista.

"Que estás a fazer? Estou a tentar ver as coisas a partir da tua perspectiva"

"Estou a fazer um esforço consciente para ocupar um lugar numa sociedade que pune as mulheres por fazer tal"

" - Então porquê que eles não te comem? - Acho que eles usam o nosso cocó para fazer algo"

" - Quem é um bom menino, quem é? - Um menino que faz todos os esforços para desmantelar o patriarcado"

"Olá, sou uma borboleta" - "Olá lagarta. És uma lagarta." Transfobia

" Os cientistas observaram comportamento homossexual em 1500 espécies animais. Queres torná-lo 1501?"