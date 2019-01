Depois de recuo de Kevin Hart, Oscars vão ter novo modelo de apresentadores

A cerimónia dos Oscars 2019, marcada para 24 de Fevereiro, vai ter um novo modelo de apresentação de seguimentos, sem um "host" e sem o tradicional monólogo de abertura.

A novidade é avançada pelo site americano Variety, especializado em notícias de entretenimento, que fala na mais radical reinvenção da história da cerimónia, a mais televisionada do mundo. Conforme a Variety, fonte ligada ao evento deixou saber que pela primeira vez em 30 anos os Oscars não terão um mestre de cerimónia.

Convidado em Dezembro passado pela Academia para ser o host da edição deste ano, o comediante Kevin Hart acabou por voltar atrás na decisão poucos dias depois devido ao surgimento de uma polémica à volta de tweets antigos em que o humorista fazia piadas consideradas de teor homofóbico. A Academia pediu a Hart que se desculpasse, este recusou-se (dizendo que já não era aquela pessoa e que tinha evoluído) e decidiu afastar-se.

Nos últimos tempos parecia que o actor poderia voltar atrás na decisão – já que acabou por se desculpar – porém, em participação no famoso programa Ellen, Kevin Hart acabou por reafirmar a sua decisão de não apresentar os Oscars e é agora anunciado o novo modelo. Este consiste em ter várias personalidades de Hollywood a apresentar diferentes momentos do evento. Entretanto, não está completamente descartada a possibilidade – embora pouco provável – de se conseguir um nome grande para assumir o lugar de mestre da cerimónia.

Jimmy Kimmel, Ellen DeGeneres, Chris Rock, Billy Cristal, Whoopi Goldberg, Hugh Jackman, Steve Martin, Neil Patrick Harris, Jon Stewart e David Laterman estão entre as personalidades do mundo do cinema e da TV norte-americana que já foram host dos Oscars, sendo o monólogo de abertura um dos momentos mais aguardados da noite.

A 91ª cerimónia dos Oscars terá lugar a 24 de Fevereiro. A divulgação dos nomeados às várias categorias acontece no dia 22 de Janeiro.