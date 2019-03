Marvel no feminino, com "Capitão Marvel"

​Desde o início do Universo Cinematográfico Marvel, em 2008, com o primeiro "Homem de Ferro", que ainda não houve uma única destas adaptações de banda desenhada com uma protagonista. Estreia esta sexta-feira, 22 de Março, no Cine Praia.

"Capitão Marvel", em que Brie Larson (vencedora do Óscar de Melhor Actriz em 2016 pela prestação em "Quarto") veste a pele de Carol Danvers, é a primeira. A personagem criada por Roy Thomas e Gene Colan em 1968 é uma antiga piloto da Força Aérea, cujo ADN é misturado com o de uma espécie alienígena, os kree, algo que lhe dá super-poderes. A acção decorre em 1995, aquando do regresso de Danvers à terra. É o 21º capítulo do Universo Cinematográfico Marvel, um filme de super-heróis realizado pela dupla de Anna Boden e Ryan Fleck, que assinaram filmes como "Encurralados" ou "A Febre do Mississípi" e que se estreiam nestas lides dos filmes de grande orçamento. Além de Larson, o elenco inclui Samuel L. Jackson como Nick Fury, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening, Jude Law e Gemma Chan.

