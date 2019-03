Um almoço diferente. Salada de atum com molho de ananás

Traga um mar de sabor para a sua mesa com uma simples salada de atum, com um delicioso molho de ananás. Um prato fresco, a que deve juntar croutons e pinhões a gosto. Esta salada vai tornar o seu dia-a-dia mais fácil e tão bom.

INGREDIENTES

2 latas de filetes de atum em azeite

300g pimento vermelho

1 pêssego

1 alface

2 rodelas ananás em sumo natural

3c. sopa azeite

1c. café sal

1c. chá mostarda

qb tomilho fresco

2c. sopa calda do ananás

1c. sopa miolo de pinhão

½emb. croutons

PREPARAÇÃO

1. Escorra os filetes de atum e, com um garfo, desfaça-os em lascas grandes. Reserve.

2. Corte os pimentos em tiras e o pêssego aos gomos. Reserve.

3. Disponha a alface numa saladeira, junte-lhe as tiras de pimento e os gomos de pêssego.

4. Coloque as rodelas de ananás cortadas em cubos no robot de cozinha, junte o azeite, o sal, a mostarda, as folhas de tomilho (reserve algumas) e a calda do ananás e triture.

5. Regue a salada com este molho e envolva bem.

6. Por cima, distribua as lascas de atum e polvilhe com as folhas de tomilho reservadas, os pinhões, previamente torrados, os croutons e sirva de imediato.