Para o almoço: bifes de atum com tomate e pimentos

Uma proposta deliciosa que segue as regras da dieta mediterrânica. Uma receita de bifes de atum com tomate, rica em cor e frescura!

INGREDIENTES

500g batatas para cozer

1c. de chá sal + 2 c. de café

4 bifes de atum fresco sem pele

2 dentes de alho

qb pimenta de moinho

1 cebola grande

100g alho-francês

3c. de sopa azeite

1 folha de louro

1 pimento vermelho

1 pimento verde

1 lata tomate em pedaços

200ml polpa de tomate, cebola e alho

½ molho de coentros

PREPARAÇÃO

1. Num tacho, coza as batatas com a pele em água temperada com 1 colher de chá de sal.

2. Tempere os bifes de atum com os dentes de alho espremidos, 1 colher de café de sal e pimenta moída na altura e reserve.

3. Descasque a cebola e corte-a em rodelas, assim como o alho-francês. Reserve.

4. Num tacho, aqueça uma colher de sopa de azeite e aloure os bifes de atum de ambos os lados sobre lume médio/forte. Retire os bifes para uma travessa funda. Reserve.

5. Deite a cebola, o alho-francês, o restante azeite e a folha de louro no tacho. Deixe cozinhar até a cebola estar mole.

6. Entretanto, lave os pimentos, limpe-os de sementes e películas brancas e corte-os em tiras finas. Reserve.

7. Junte o tomate em pedaços, a polpa de tomate e os pimentos à cebolada e tempere com o restante sal e pimenta moída na altura. Tape e deixe cozinhar durante cerca de 20 minutos sobre lume moderado, mexendo de vez em quando.

8. Deite a cebolada de pimentos e tomate sobre os bifes de atum e salpique com os coentros picados. Acompanhe com as batatas cozidas.