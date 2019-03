Um clássico para toda a família. Frango no forno com batatas

Uma receita fácil e prática de preparar, pronta em apenas 35 minutos. Combine os Ingredientes e deixe-os cozinhar num só tabuleiro e no forno. Ideal para toda a família!

INGREDIENTES

12 pernas de frango

3 limões (sumo)

500g batata

500g tomate Cherry com rama

12 azeitonas pretas sem caroço

1c. sopa pimentão-doce

1c. sopa sal

5c. sopa azeite

qb pimenta-preta

PREPARAÇÃO

1. Pré-aqueça o forno a 190º C.

2. Tempere o frango com sumo de dois limões, o pimentão-doce, metade do sal e um pouco de pimenta e coloque-o num tabuleiro de forno.

3. À volta, disponha as batatas cortadas ao meio, rodelas do restante limão e o tomate com a rama e tempere tudo com o restante sal e um pouco de pimenta.

4. Regue com o azeite e leve ao forno cerca de 30 minutos, regando com um pouco de água sempre que necessário. Antes de retirar, adicione as azeitonas e leve ao forno mais 2 minutos.