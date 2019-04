A nova moda? Bar de águas

O primeiro bar de águas da Europa, nasceu há menos de um ano em Portugal. O Water by Lev tem na sua carta de águas mais de 50 variedades muitos deles com propriedades energizantes, detox ou que ajudem ao rejuvenescimento.

Criado pelas clínicas Lev, dedicadas a tratamentos de emagrecimento, o bar de águas Water by Lev é o primeiro da Europa e fixou-se em Portugal onde já tem espaços em Lisboa, Porto, Guimarães e Aveiro, estando previsto espalhar-se às 22 moradas da marca.

A ideia de criar os bares Water by Lev surgiu da necessidade de alargar as ofertas nas clinicas de emagrecimento Lev.

“Estávamos muito focados na comida e queremos abranger tudo o que tenha que ver com nutrição. Esta inclui comida e bebida também. E daí surgiu a ideia de se encontrar o máximo de águas, minerais com ou sem gás, terapêuticas ou aromatizadas de forma natural. Mas todas sem açúcares, corantes e conservantes”, explicou numa entrevista a uma revista da especialidade Cyril Decoret.

O bar de águas da Lev tem, até agora, mais de 50 tipos de água, provenientes de 15 países (do Taiwan, ao Japão, Dinamarca, Islândia, Rússia, Noruega ou Suíça) e na sua escolha colaborou o primeiro sommelier de águas no mundo, Alexis Durand.

Decoret defende que, ao contrário do que se pensa, as águas são todas diferentes entre sí e devem ser tratadas como vinho.

A quem possa estar a perguntar-se quão diferentes entre sí podem ser dois tipos de água, o dono da Lev explica: “A quem faz dieta e quer emagrecer, por exemplo, podemos aconselhar a Raw, da Dinamarca, de baixa mineralização. Tem um pH de 9,38 e é a mais alcalina do mundo. Já uma italiana Oxygizer, das montanhas Dolomitas, e enriquecida naturalmente com oxigénio, é ideal para atletas. A Chateldon, francesa [que se comercializa desde 1650], melhora a digestão e era muito bebida pelo rei Louis XIV, prescrita pelo seu médico. Depois há águas sem propriedades específicas mas que têm sabor, sem açúcares: menta, lima, tangerina, limão, pepino, toranja”.

Até agora a favorita do público é a Nº 1 Rosemary, mineral com gás e aromatizada com alecrim. Produzida em Inglaterra, é inspirada numa aldeia italiana repleta de campos de alecrim e que “conta com a maior percentagem de centenários em Itália: de um em cada 10 habitantes”.

Novas águas deverão estar em breve disponíveis na carta de águas do Water by Lev onde os preços variam entre 1,75 e 12 euros.