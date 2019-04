Então e esta? Estufado de lentilhas com salsichas

Uma receita de estufado de lentilhas enriquecido com salsichas frescas e nabiça, pronta em 30 minutos.

INGREDIENTES

1 cebola

2 dentes de alho

3c. sopa azeite

100g bacon

1c. sopa ervas de Provença

1c. sobremesa paprica

6 salsichas frescas

2 latas de lentilhas

1c. sobremesa sal

qb pimenta

2 emb. nabiça fresca

1 emb. puré de batata

PREPARAÇÃO

1. Descasque e pique a cebola e o alho. Coloque-os num tacho com o azeite e refogue até que a cebola esteja translúcida.

2. Junte o bacon, cortado em pedaços, e deixe cozinhar durante 2 minutos. Adicione as ervas, a paprica e deixe cozinhar por alguns segundos.

3. Acrescente as salsichas frescas, cortadas em pedaços e as lentilhas. Junte água e tempere com o sal e pimenta a gosto. Deixe cozinhar em lume brando durante 12 minutos.

4. Junte as nabiças já lavadas e cozinhe por mais 3 minutos.

5. Sirva com o puré de batata, preparado segundo as instruções da embalagem.