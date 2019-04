"Nós". Um thriller psicológico no Cine Praia

​Para escapar à agitação do dia-a-dia, Adelaide e Gabe Wilson levam os dois filhos para uns dias tranquilos numa casa de praia em Santa Cruz, Califórnia.

Tudo corre como o previsto até, numa noite, receberem a visita de quatro pessoas que, para seu espanto e horror, são a cópia exacta de cada um deles. Esses duplos são idênticos a si na aparência, mas também na forma de pensar. E o mais terrível de tudo isso é que estão ali com um único propósito: acabar com as suas vidas.

Um "thriller" psicológico produzido, escrito e realizado por Jordan Peele, depois do enorme sucesso do oscarizado "Foge" (2017). Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Anna Diop, Shahadi Wright Joseph e Evan Alex compõem o elenco.

Esta sexta-feira, em estreina no Cine Praia.