A estreia da semana: Dumbo

​Max Medici, o dono de um circo em dificuldades económicas, contrata Holt e os seus dois filhos para cuidarem de Dumbo, uma estranha cria de elefante cujas orelhas descomunalmente grandes o transformaram num motivo de chacota.

Mas quando as crianças descobrem que o animalzinho consegue usar as suas grandes orelhas para voar, encontram ali uma maneira de fazer o público regressar ao circo. É então que as actuações de Dumbo chamam a atenção de V.A. Vandevere, um empresário rico e ganancioso que fará os possíveis para o levar consigo para Dreamland, um parque de diversões de grandes dimensões, onde tenciona fazer dele a atracção principal.

Mas nem tudo correrá como o previsto.

Inspirado nas personagens criadas por Helen Aberson e Harold Pearl, já retratadas no filme homónimo de 1941, esta versão tem argumento de Ehren Kruger e realização do veterano Tim Burton ("Alice no País das Maravilhas", "Charlie e a Fábrica de Chocolate"). Novamente pelos estúdios de Walt Disney, um filme em "live-action", com as actuações de Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green e Alan Arkin.

