Recomendação para ouvir: Lenine e o pandeiro de Suzano em “Olho de Peixe”

​Marcos Suzano fez o seu percurso como percussionista, onde desde sempre se interessou pelo pandeiro brasileiro.

Passou pelas bandas do Caetano entre outros famosos nomes da MPB. O seu momento alto foi a participação na soberba banda que Gilberto Gil escolheu para o acompanhar no seu magnífico “Unplugged MTV”. Suzano era o percussionista do grupo e o seu pandeiro já se destacava.

Estudioso profundo de tudo o que se relacionava com o pandeiro, desde a sua história até os seus mestres, Suzano quis ir mais longe…descobre então uma nova técnica de tocar. Basicamente o pandeiro para além de ser tocado com as mãos sobre a pele, tem também nos movimentos com o pulso (até então quase que se usava o pulso fixo, quando se tocava…) mais espaço para a exploração de sons e batidas. Assim, o número de seguidores do “mestre” foram sendo cada vez maiores.

Assim, proponho como amostra o álbum “Olho de Peixe”, segundo álbum do músico Lenine, com a participação de Suzano. À sonoridade de Lenine junta-se a inovação do pandeiro de Suzano para uma mistura sublime.





Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 905 de 03 de Abril de 2019.