E que tal sopa de tomate com ovo escalfado?

A típica comida de conforto, com alguns dos sabores mais tradicionais da nossa cozinha. Acompanhe com fatias de pão e uvas... simplesmente irresistível!

INGREDIENTES

1 cebola

2 dentes alho

1 alho-francês

3c. sopa azeite

1c. sopa sal

7 tomate com rama maduro

1c. sopa tomate concentrado

1,3l água

6 ovos S

300g pão da avó

qb hortelã

200g uvas sem grainha

PREPARAÇÃO

1. Descasque a cebola e os alhos e pique-os finamente. Pique igualmente o alho-francês.

2. Aqueça o azeite numa panela, adicione os legumes preparados, tempere com o sal e deixe cozinhar, tapado e em lume brando, cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando.

3. Retire os pedúnculos ao tomate, faça um golpe em cruz do lado oposto e escalde-os na água a ferver 1 a 2 minutos.

4. Retire a pele ao tomate, limpe-o de sementes, pique-o em pedaços pequenos e junte-o aos restantes legumes.

5. Adicione o concentrado de tomate, volte a tapar e cozinhe mais 10 a 15 minutos.

6. Adicione a água onde escaldou o tomate e deixe levantar fervura.

7. Abra os ovos e adicione-os, um a um e cuidadosamente, à sopa, deixando fervilhar entre 3 a 4 minutos, até as claras coagularem.

8. Sirva a sopa sobre fatias de pão e polvilhe com folhas de hortelã. Acompanhe com as uvas.