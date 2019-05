Game of Thrones. As frases e os ditos que ficaram na boca dos fãs

Sem spoilers, prometemos. Game of Thrones , a série que conquistou milhões de seguidores em todo o mundo, despediu-se no Domingo. Para ajudar a aguentar o "vazio", listamos algumas das frases mais memoráveis e que caíram no gosto dos fãs da série.

"Winter is coming"

O inverno está a chegar. Em português não tem o mesmo impacto, mas o mote dos Stark e de todos os nortenhos não poderia aqui faltar. Usa-se a frase para lembrar que tempos difíceis se avizinham.





"You Know Nothing, Jon Snow"

Era Yggrite quem repetia esta frase que quase podemos traduzir como "Sabe de nada, inocente" (o célebre bordão do humorista brasileiro Compadre Washington). E era isso mesmo que a sua amante queria ressaltar, a sua ingenuidade perante a dureza da vida.





"Valar Morghulis"

Every men must die. Todos os homens têm que morrer (ou precisam morrer). A frase reconhecida em Essos, onde é respondida com "Valar Dohaeris" ( todos os homens têm que servir), está de alguma forma ligada ao Deus da Morte.





"Dracarys!"

Sem tradução possível. Dito com a carga de um super-poder e que não se consegue explicar sem spoiler para um dos momentos mais vibrantes da série.





"There is only one God, and His name is Death. And there is only one thing we say to Death: not today!"

Existe apenas um Deus e o nome dele é Morte. E existe só uma coisa que dizemos para a Morte: hoje não! A frase que Arya aprendeu do seu mestre espadachim. Mais do que uma frase, a lição que ficou foi a de coragem e perseverança.





"A lion does'nt concern itself with the opinion of sheep"

Um leão não se preocupa com a opinião de uma ovelha. A típica arrogância dos Lannister. E no entanto, foi só por se importar com a opinião dos outros que Tywin Lannister não se desfez do filho anão, fingiu não saber de um certo romance incestuoso, etc. etc.





"When you play the game of thrones, you win or you die"

Com esta frase, dita logo na primeira temporada, Cersei Lannister (oops... Baratheon) mostrou quem era e ao que vinha. Depois soltou "power is power" (poder é poder) e ninguém duvidou até onde a rainha chegaria.





"The Lannisters send their regards"

Os Lannisters mandam cumprimentos. O significado que tal frase ganhou... Emblemática ao nível de um Et tu, Brutus (Tu quoque, Brutus, em latim clássico).





Hodor!

Esta não podemos traduzir nem comentar, para não estragar um dos melhores plot twists televisivos de todos os tempos.