Badia Natural Cosmetics representa Cabo Verde na cimeira das mulheres africanas em Marrocos

​A empresa Badia Natural Cosmetics, fundada por Lúcia Cardoso, vai representar o país na 3ª Cimeira Women In África (WIA), que acontece, de 27 a 28, em Marraquexe, Marrocos.

A Women In Africa, através do Project 54, selecciona 54 projectos empreendedores de diferentes países africanos.

Da África Ocidental, foram seleccionados 16 projectos, entre os quais Badia Natural Cosmetics, de Cabo Verde.

Badia, criada em 2017, por Lúcia Cardoso, é uma empresa social de artistas/mulheres que trabalham com comunidades e recursos naturais das ilhas vulcânicas.

“É uma honra e um reconhecimento do percurso, inovação e conceito de negócio da Badia Natural Cosmetics. Estamos muito gratos e esperamos promover a marca e os produtos, aumentar a nossa rede de contactos, absorver mais conhecimento, procurar investidores e fechar alguns negócios, aumentando assim a nossa lista de clientes e fornecedores”, disse Lúcia Cardoso à Inforpress.

A Badia Natural Cosmetics produz cosméticos 100% naturais e artesanais e com um conceito terapêutico e sustentável de “Slow Life, Slow Cosmetics”.

Com design simples e cuidado, em produtos gourmet, a marca procura inovar usando ingredientes locais com propriedades medicinais, como o tamarindo, o sal vulcânico, o aloé vera, o cacto, a buganvília, a folha de bananeira, a calabaceira, etc.

A iniciativa Mulheres na África (WIA) é uma plataforma internacional para o desenvolvimento económico e apoio às mulheres africanas líderes e de alto potencial, dando-lhes a oportunidade de ganhar visibilidade junto a potenciais investidores e da imprensa internacional.