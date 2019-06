Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Chega assim mais um fim-de-semana animado, com música e outras actividades. Por ocasião do dia internacional dos Oceanos, 8 de Junho, o Movimento Civil 350 Cabo Verde tem agenda duas actividades para marcar a data: um marcha e exibição do filme “Sharkwater Extinction”.

Sexta-feira - Jenifer Solidade no Odjo d`água, ilha do Sal, das 17 às 20:00. - 5ª Edição de 265 Talks no Poial, na Assomada, às 18:00. - Batucadeiras “Bom Jardim” de São Domingos no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 19:00. - Ineida Moniz e Banda Gamboa no espaço Gamboa, às 20:30. - Mirri Lobo e Cremilda Medina na Casa da Morna, às 21:00. - Leroy Pinto na Kebra Cabana, às 21:00. Sábado - Feira do Livro de Poesia e Banda Desenhada, das 10 às 13:00. - Armando e Banda no restaurante Avis, às 20:00. - Música ao vivo com Leroy Pinto e Trio Misterioso no Bar Tropikal, ilha do Maio, às 20:00. - Noite Cabo-verdiana com Mirri Lobo, Cremilda Medina, Homero Fonseca no Paul, ilha de Santo Antão, às 21:00. - Jam Session na Livraria Nho Djunga, às 22:00.

