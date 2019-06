Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Para este fim-de-semana as nossas propostas incluem a primeira edição do Festival Internacional de Cinema Infantojuvenil (MINIs) que decorre na Cidade da Praia.

O Festival Internacional de Cinema Infantojuvenil (MINIs) decorre no Centro Cultural Português até domingo, 23. Ainda na Cidade da Praia decorre o IX Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, um encontro que conta com a participação de vários escritores nacionais e internacionais. A ilha do Sal continua com os I Jogos Africanos de Praia.





Sexta-feira

- Abertura da exposição de pintura “3 Tintas” de Sidney Cerqueira, na Gallery Art, na Rua d` Arte - Terra Branca, às 18:30.

- Rivaldo no Alkimist, a partir das 19:30.

- Apresentação do CD “Sem Chumbo nos Pés” do músico brasileiro Naldinho Freire no Centro Cultural Português, às 21:00.

- Live Music com Cláudia Sofia, na Livraria Nho Djunga, às 22:30.





Sábado

- 4ª Edição de Sumol Beat no Kebra Canela, às 18:00.

- Concerto intimista com Vlu e Trio no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 19:00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas e Banda no restaurante Avis, às 20:00.

- Concerto de Cremilda Medina com a convidada Teté Alhinho, no espaço musical Gamboa, a partir das 21:00.

- Taciane Rosa e Banda no Quintal da Música, às 21:00.