Turbante. A aliança do tradicional com o “fashion”

Usado desde tempos remotos por povos da África, Ásia e Médio Oriente, o turbante tem nessas regiões um significado cultural e social na composição de trajes tradicionais. Hoje é um item de moda cada vez mais em voga mas, o seu uso não dispensa a consciência e o respeito pelo seu simbolismo e representatividade de resistência e empoderamento, sobretudo entre as mulheres negras.

Os dias mais quentes já aí estão e usar o cabelo solto pode ser um incómodo. O turbante é uma boa alternativa para quem para quem quer aliar o prático à elegância. No Youtube e outras plataformas online pode encontrar facilmente tutoriais com as várias formas de amarrar um turbante e adicionar estilo ao seu visual.

Colorido e torcido em várias direcções

Com os cachos à mostra

Volume extra

Combina sim, com um look moderno

Combina sim, com look esportivo...

... e também sofisticado

Quem tem cabelo liso também pode usar

O tradicional junta-se ao contemporâneo