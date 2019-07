Mangas com feira em nome próprio

​A segunda edição da feira de manga e pratos temperados com essa fruta, que, nesta altura, abunda no mercado em Santo Antão, está marcada para Agosto, na Ribeira das Patas, interior do Porto Novo, anunciaram os organizadores.

Este ano, a feira, que surgiu por iniciativa do produtor agrícola Anacleto Morais, da zona de Catano, na Ribeira das Patas, realizar-se-à em Chã de Morte. O certame visa promover o produto, também bastante usado para a produção de sumos. Não se trata de uma exposição de venda de mangas, mas sim uma oportunidade para os visitantes poderem conhecer e degustar a fruta.

