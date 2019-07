Filmes para ver este fim-de-semana

Este fim-de-semana está em cartaz no Cine Praia, o filme: “Rastejantes” de Alexandre Aja com Kaya Scodelario, Barry Pepper e Ross Anderson. A sua estreia aconteceu ontem 11, na Ucrânia. Para os mais pequenos será exibido o filme:“Toy Story 4”.

“Rastejantes”

Sinopse: Quando um potente furacão atinge a sua cidade natal, na Florida, Haley (Kaya Scodelario) ignora a ordem de evacuação para procurar o pai desaparecido (Barry Pepper). Quando o encontra gravemente ferido na cave da casa de família, os dois acabam por ficar encurralados devido às rápidas e fortes cheias. À medida que se esgota o tempo para fugirem à intensa tempestade, Haley e o pai descobrem que a subida do nível da água é o menor dos seus receios.

“Toy Story 4”

Sinopse: Woody sempre sentiu confiança quanto ao seu lugar no mundo: tomar conta da sua criança, quer fosse Andy, ou Bonnie. Mas, quando Garfy, o novo boneco favorito criado por Bonnie se declara como lixo, Woody assume a responsabilidade de mostrar a Garfy porque se deve considerar um brinquedo. E quando Bonnie leva todo o grupo para uma viagem com a família, Woody acaba num inesperado desvio, que inclui um encontro com uma amiga há muito desaparecida, Bo Peep. Depois de anos sozinha, o espírito aventureiro de Bo e a vida na estrada contrastam com o seu delicado exterior de porcelana. Woody e Bo percebem que são de mundos diferentes quando se trata da vida de um brinquedo, mas depressa descobrem que essa é a menor das suas preocupações.