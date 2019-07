Ary Morais em Cabo Verde para dois espectáculos

Depois da participação em vários festivais de verão na Noruega, país onde reside, o músico cabo-verdiano Ary Morais regressa aos palcos de Cabo Verde, em Agosto, para espectáculos na ilha do Sal e cidade da Praia.

O artista actua, pela primeira vez, no Festival de Pedra Lume, no dia 10 de Agosto, num evento que traz grandes nomes da música nacional à ilha do Sal. Ary Morais tem agendado um outro concerto no Quintal da Musica, Praia, no dia 15 de Agosto.

Ary Morais estreou-se na cena musical aos 15 anos, na ilha de Boa Vista. Em 1995, viajou para a Noruega e tem sido convidado a participar em diversos festivais. Já gravou três discos “Ka bo bayembora” (1999), “Abraço Tradicional” (2008) e “Sonho Cabo-verdiano” (2014).