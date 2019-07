Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Este fim-de-semana todos os caminhas vão dar a Vila de Ribeira da Barca, no concelho de Santa Catarina de Santiago, onde acontece a 2ª edição do Moreia Festival. Será três dias de feira de gastronomia, artesanato, actuação de artistas e actividades náuticas.

Também este fim-de-semana acontece a 27ª edição do Festival de Areia Grande, no concelho de Santa Cruz. Na Cidade da Praia decorre a 2ª edição do evento desportivo "Praia Beach Games". Um evento que acontece na praia da Gamboa, em frente a electra, com actividades desportivas e culturais.

Sexta -feira

- Lançamento do livro “O Aspirante” de António Carlos Tavares no auditório da Câmara Municipal de Santa Cruz, às 15:00.

- Lançamento da revista “Nosagenda Magazine” no espaço Nice Kriola, às 17:30.

- Show Beneficente com grupo batucadeiras “Finka Pé” no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 19:00.

- Música ao vivo com Zuleica no espaço Alkimist, às 19:30.

- Tete Furtado e Banda no restaurante Avis, às 20:00.

- Zé Rui de Pina no espaço musical Gamboa, a partir das 21:00.

- Concerto de Jorge Humberto na discoteca Caravela, Mindelo, às 22:00.

- Música ao vivo com Mamadou Sulabanku na Livraria Nho Djunga, às 22:00.

- Djodje Lopes com Tito Paris na Casa da Morna II, a partir das 22:30.

Sábado

- Solidariedade Internacional com várias actuações no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 18:00.

- Dueto de Giselle Silva e Vamar Martins no Centro Cultural do Mindelo, às 21:00.

- Tó Alves, Ulisses Português, Adão Brito e Jorge Pimpa no Quintal da Música, às 21:00.

- Sabadão com Dji Levi no Soft Club, às 23:00.

- CV Color Festival in Praia 2019 em Chã d`Areia, às 23:00.