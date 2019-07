Arraia, para mimar e surpreender kel alguém special

Quer fazer uma surpresa a alguém muito especial? Oferecer um miminho único e personalizado? Então a Arraia, gifts delivery é uma boa opção para si. Conheça esta nova empresa que faz distribuição de cestas e kits na cidade da Praia.

“A nossa missão principal é enviar uma cesta cheia de delícias e de itens de café da manha para a casa ou o trabalho de alguém”, apresenta a fundadora da Arraia, Lucélia Ribeiro.

Mimar, mas também surpreender. “Cada cesta é única. Decorada com cores e temas, flores, balões e outros à sua escolha. Tudo delicadamente preparado para surpreender e encantar”, acrescenta. Aliás, o elemento surpresa é uma das prioridades desta empresa, que entrega as cestas em casa, no trabalho, lá onde o cliente preferir.

Criada a 23 de Abril deste ano, a Arraia surgiu de uma experiência pessoal. Tudo começou, recorda Lucélia Ribeiro, por altura do seu próprio aniversário. No início do ano, os seus filhos não conseguiam encontrar um presente diferente e interessante para lhe dar. Então “meio por acaso”, surgiu a pergunta “ por que não uma cesta de café ou chocolate?” Estava lançada a semente para a criação da Arraia, que rapidamente foi constituída como empresa.

Entre os produtos disponíveis da Arraia estão as Cestas de café/lanche, de Chocolate e de frutas. Mas há mais: cestas românticas, cestas de cerveja (para os amantes desta bebida) e cestas Fitness (para os que querem manter a forma).

“Elaboramos também kits a pedidos dos clientes”, acrescenta ainda a fundadora.

A Arraia faz entrega, gratuitamente, em toda a cidade da Praia.

