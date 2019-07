O novo projecto musical 47 Attitude estreia-se com o single “Ka Sta Txiga”. Esta é mais uma aposta da produtora musical Harmonia nos novos talentos da música urbana, desta feita seguindo as tendências das pistas de dança.

O projecto surgiu por iniciativa de quatro amigos da mesma zona que se juntaram para celebrar a vida através do que mais gostam: a música.

“Acreditam na magia das coisas, na força do pensamento e que não há acasos, razão pela qual juntaram o 7 ao quadrado que lhes compõem. Diz quem sabe (e acredita) que o anjo 47 avisa a chegada da grande mudança”, explica uma nota da Harmonia.

Todos ambicionam viver da música, serem independentes e dedicarem-se a apoiar as mães. Inspiram-se no rap, em particular nos angolanos Força Suprema, os fenómenos mais recentes do Hip Hop nacional e na vida, no trap e no afro beat. Mas é em casa e na rua que bebem a maior inspiração.

A nova música urbana traz de volta às pistas de dança temas made in CV. O fenómeno é inequívoco e sublinhe-se a maioria da população ouve e dança as novas sonoridades dos centros urbanos do país.

Estes novos ritmos assumem-se inspirados pelo momento, pela celebração insaciável do momento, pelo ritmo e espírito hipnótico e frenético entre o afro beat, com bpm acelerados, e o trap.

São estes os novos sons de rua, das festas, das rádios, dos ginásios e das pistas de dança.