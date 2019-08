Festival de Atum chega este sábado

O município do Tarrafal acolhe este sábado, 3, mais uma edição do Festival de Atum. Este evento está enquadrado nas festividades de comemoração do 14º aniversário do município do Tarrafal de São Nicolau.

O festival tem como objectivo incentivar e dinamizar a economia à volta da pesca e valorizar o trabalho dos pescadores locais. O evento gastronómico contará com actividades paralelas, como um espectáculo musical, actividades náuticas e desportivas. Jorge Humberto, Bita Nascimento e Rui Bitina são alguns artistas que vão animar a festa. Além dos pratos à base do atum, durante o festival haverá corrida de bota a vela e a remo, atletismo, voleibol e futebol de praia, entre várias outras actividades desportivas. Este é mais um festival gastronómico que acontece no país, depois de Kavala Fresk Feastival em São Vicente, do Moreira Festival na Ribeira da Barca, Santa Catarina, do Festival de Milho, em São Lourenço dos Órgãos, e do Festival de Botchada, na Boa Vista. Ainda este mês, a ilha do Maio recebe mais uma edição do Festival da Garoupa.

