Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Para este fim-de-semana temas algumas sugestões, como uma exposição de pintura, música ao vivo, formação para batucadeiras e festival de desporto.

As Colónias de Férias continuam em vários pontos do país. Para quem está em São Vicente não deixe de assistir a 9ª edição do Mindel Impar Summer Jazz, que decorre na Praça do Liceu Velho.





Sexta-feira

- Formação para Batucadeiras na Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago, a partir das 9:00.

- Exposição de pintura “Contemporâneos” na Gallery Art Tutu Sousa, Rua d`Arte -Terra Branca, às 18:30.

- Inauguração da exposição de pintura “Evoluçon” de Jairson Lima no Centro Cultura do Mindelo, às 19:00.

- Live Music com Dhy di Paula no Alkimist, a partir das 19:30.

- Leroy e Edsana no restaurante Avis, às 20:00.

- Concerto Encontro de Emigrantes na Praça Central de Assomada, às 20:30.

- Concert Live com Beto Dias e Suzana Lubrano no Nice Kriola, às 21:00.

- Final de Concurso de Vozes Órgãos Canta no concelho dos Órgão, às 21:00.

- Noite de teatro com Juventude em Marcha, no Polivalente São Francisco, em Tarrafal de São Nicolau, às 21:00.

- Showcase Skeleton com Master KG e Zanda no Cockpit, às 23:30.





Sábado

- Festival de Atum em Tarrafal de São Nicolau.

- Primeira eliminatória do concurso Todo Mundo Canta Mosteiros na Rua Pedonal, cidade de Igreja, às 20:00.

- Khyra Tavares no espaço musical Gamboa, a partir das 20:30.

- Romeu di Lurdis e Banda no Quintal da Música, às 21:00.

- Noite com Beto Dias e Marcos Fonseca no espaço Forte José, ilha do Maio, às 22:00.

- Tito Paris convida Djodje Lopes na Casa da Morna II, a partir das 23:00.

- Festa D`Bronk na Ponta de Laginha, São Vicente, às 23:00.

- Escape em São Francisco





Domingo

- Festival de Desporto no Mar de Baxu em Tarrafal de Santiago, às 10:00.