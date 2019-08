O Rei Leão chega ao Cine Praia

O Rei Leão, um dos filmes mais aguardados de 2019, chega esta sexta-feira, 09 de Agosto, ao Cine Praia, cidade da Praia. O mesmo conta com um elenco impecável de vozes, como Donald Glover (Simba), Beyoncé (Nala) e Seth Rogen (Pumba).

O filme, lançado na primeira versão em 1994, conta a história de Simba, um jovem leão que é filho de Mufasa, o Rei Leão, e da rainha Sarabi.

O recém-nascido recebe a bênção do sábio babuíno Rafiki mas, ao crescer, é envolvido nas armadilhas de seu tio Scar, o invejoso e maquiavélico irmão de Mufasa, que planeia livrar-se do sobrinho e herdar o trono.

Quando Simba se vê injustamente acusado pela morte de Mufasa, a sua única hipótese é exilar-se das Terras do Reino. Aí, ele encontra abrigo junto a outros dois excluídos da sociedade, um javali chamado Pumba e um suricate chamado Timon, que lhe ensinam a filosofia do "Hakuna Matata" (sem preocupações). Anos depois, ao ser descoberto por Nala, sua amiga de infância, Simba tem de decidir se deve assumir as suas responsabilidades como rei ou seguir com o seu estilo de vida despreocupado.

No dia 30 de Julho O Rei Leão ultrapassou a marca de mil milhões de dólares de receitas nos cinemas mundiais.