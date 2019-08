Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Fim-de-semana marcado pela realização de vários festivais de música: Baía das Gatas, em São Vicente, Festival de Pedra de Lume, na ilha do Sal e Festival de São Miguel.

Para quem está em São Vicente, este fim-de-semana será marcado pela 35ª edição do Festival Baía das Gatas. Três noites de muita música e convívio no Baía das Gatas.

Na ilha do Sal acontece este fim-de-semana mais uma edição do Festival de Pedra de Lume. Também acontece este fim-de-semana a sexta edição do Festival de Calheta de São Miguel.

Sexta-feira

- Conversa Aberta Beneficente no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 17:30.

- Live Music com Jandir no Alkimist, às 19:30.

- Rui di Bitina no espaço musical Gamboa, às 20:00.

- Soraia Ramos na Warehouse, às 23:00.

Sábado

- By Fashion Órgãos 2019 no Polivalente de João Teves, às 19:00.

- Mário Gamboa e Cindy Brito no Nice Kriola, às 22:00.

Domingo

- 5ª Edição do Festival de Peixe, no largo da Baia Verde, Tarrafal de Santiago, a partir de 12:30.

- Show e Dança Live no Praia Shopping, às 17:00