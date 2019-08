Arranca hoje a primeira edição do Festival Gastronómico de Frutos do Mar

A edição de estreia do Festival Gastronómico de Frutos do Mar de Cabo Verde arranca esta quarta-feira, sob o lema “Experimente os Sabores do Nosso Paraíso”.

O evento acontece no bairro de Achada Grande Frente até domingo, 18, e tem como objectivo divulgar e promover os sabores tradicionais de peixes, mariscos e frutos do mar. Durante os dias 14 a 16 acontecem workshops e conversas abertas sobre temas relacionados ao mar, com profissionais da área. O ponto alto do evento é a feira gastronómica que será no sábado e domingo, 17 e 18, e contará com a participação de três restaurantes da capital - "D Concept", "Flor di Liz" e "As Campanhas" - além da representação do bairro de Achada Grande Frente. Segundo Elton Delgado, da organização, o festival terá uma programação interactiva e educativa, tendo em consideração os objectivos que se pretende atingir. “Todos os dias haverá actividades idênticas, embora com conteúdos diferentes no que diz respeito à gastronomia, ao artesanato, à dança, à música, workshops e palestras”. Serão cinco dias de muitas actividades culturais. Haverá animação cultural, desfile de moda, que representa a vida marinha, actuação do grupo teatral Fladu Fla, Ferro Gaita, Batucadeiras, CJames e Romeu di Lurdis. “A ideia deste evento é de integrar as zonas piscatórias na comunidade e valorizá-las, apresentando os seus produtos num só evento, sob a forma de exposição e degustação de pratos típicos”, indica a organização. Para a organização, este projecto é inovador e poderá constituir-se numa estratégia fundamental para a dinamizar a oferta turística existente e promover o nome das ilhas. “O nosso objectivo é promover os frutos do mar, onde vamos mostrar que Cabo Verde tem muita potencialidade turística. Se apostamos no turismo gastronómico, temos muita potencialidade, sabendo que cada ilha tem a sua forma de preparar os alimentos”, afirma.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.