Ary Morais e Zé Rui de Pina no espaço musical Gamboa

Os músicos Ary Morais e Zé Rui de Pina têm agendado, para esta sexta-feira, um concerto no espaço musical Gamboa, na cidade da Praia. Neste concerto, Ary Morais fará um dueto com o já conhecido artista da casa, Zé Rui de Pina.

Os dois artistas vão proporcionar aos praienses bons momentos musicais.

Ary Morais participou pela primeira vez no Festival Praia Pedra Lume no dia 10 de Agosto, num evento que contou com a participação de grandes nomes da música nacional a ilha do Sal.

O artista já gravou três discos “Ka bo bayembora” (1999), “Abraço Tradicional” (2008) e “Sonho Cabo-verdiano” (2014).

Zé Rui de Pina nasceu no seio de uma família de músicos. Começou desde muito cedo no mundo da música e já actuou com vários artistas nacionais, como Tito Paris, Bana, Maria de Barros e Fantcha.